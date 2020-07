Ex-deputado da Renamo nega ligações com grupo dissidente no centro de Moçambique

"Tudo é uma pura e franca mentira", disse Sandura Ambrósio, durante o julgamento no Tribunal Judicial do Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique.

O MP moçambicano considera que o antigo deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) terá apoiado financeiramente a autoproclamada Junta Militar, responsável, segundo as autoridades, pelos ataques armados que já mataram pelo menos 24 pessoas no centro do país.

Além de Sandura, respondem em tribunal outros cinco arguidos, também acusados de conspiração por alegadamente estarem associados à autoproclamada Junta Militar da Renamo.

No grupo destaca-se António Bauase, apontado pelo Ministério Público como uma peça-chave do processo, supostamente responsável pelos recrutamentos.

Na sessão anterior, na última semana, Bauase demarcou-se igualmente das acusações, referindo que recrutou o grupo para a empresa de segurança privada de Sandura, num trabalho que estava a ser articulado por uma outra pessoa, até agora desconhecida.

Na sessão de hoje, o ex-deputado da Renamo negou que tenha pedido ajuda para recrutar jovens para a sua empresa de segurança.

"Nunca e em nenhum momento dei número ao Bauase para tratarmos do recrutamento de jovens para a minha empresa de segurança", afirmou o antigo deputado.

Além de Bauase e Sandura, são arguidos do processo Domingos Marime, Gabriel José Domingos, Eugénio Joaquim Domingos, Aníva Bernardo.

O crime de conspiração é punido com penas de prisão entre oito e dez anos.

Falando para jornalistas na cidade da Beira, em contacto telefónico a partir de um ponto incerto do centro de Moçambique, o líder dos dissidentes da Renamo, Marino Nhongo, negou hoje que Sandura Ambrósio seja o financiador do seu grupo, associando a sua detenção a motivações políticas.

"Sandura foi detido porque liderou manifestações na Beira contra a vontade de Ossufo Momade [atual presidente da Renamo]", disse Nhongo, em alusão a um episódio, em fevereiro de 2019, em que membros do partido na Beira manifestaram-se contra alegadas violações do estatuto do partido, quando o presidente da Renamo decidiu que os delegados passariam a ser indicados por ele e não mais eleitos.

Sandura Ambrósio foi deputado da Renamo no mandato que terminou em janeiro, mas já havia anunciado a saída do partido em 2019 para se filiar ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira maior formação política com representação parlamentar.

O ex-deputado concorreu a mais um mandato nas eleições legislativas de 15 de outubro do ano passado pelo MDM no círculo eleitoral de Sofala, mas não conseguiu a reeleição.

A autoproclamada Junta Militar contesta a liderança da Renamo e o acordo de paz assinado em agosto do último ano, sendo acusada de protagonizar ataques visando forças de segurança e civis em aldeias e nalguns troços de estrada da região centro do país.

A próxima sessão do julgamento está marcada para sexta-feira.