Ex-diplomata, `blogger` e ativista condenados a 20 anos de prisão na Argélia

O tribunal criminal de primeira instância de Dar El Beida, em Argel, condenou estas três pessoas por "adesão a organização terrorista" e "propagação" das ideias da referida organização através da Internet em detrimento do interesse nacional.

A justiça argelina também confirmou o mandado internacional de busca e captura contra Zeitout e Boukhors, emitido pela primeira vez em 2020 após serem acusados de infiltração para radicalizar o movimento de protesto pacífico `Hirak`, noticiou a agência Efe.

Larbi Zeitout, de 59 anos, criou o grupo islâmico Rachad em 2007 durante o seu exílio em Londres, considerado pelas autoridades uma célula de ex-integrantes da Frente Islâmica de Salvação (FIS), cujo braço armado era um dos grupos terroristas mais perigosos da guerra civil durante a década de 1990 que resultou em dezenas de milhares de mortos.

Boukhors, conhecido como Amir Dz, de 40 anos e exilado em França, publicou vídeos críticos ao governo e também é acusado de gerir e financiar um grupo terrorista, de conspiração e de lavagem de dinheiro.

Já Mohand, de 38 anos e de nacionalidade franco-argelina, cumpriu dois meses de prisão preventiva em 2020 por "ajuntamento desarmado" após a sua participação no Hirak, durante o qual gravou vídeos que partilhou nas redes sociais.

O Hirak eclodiu em fevereiro de 2019 para impedir que o então Presidente Abdelaziz Bouteflika, gravemente doente, concorresse ao quinto mandato consecutivo, como queria o círculo de poder que o protegia.

Embora as mobilizações - e o apoio do Exército - tenham levado à sua renúncia dois meses depois, os argelinos continuaram nas ruas durante dois anos contra o regime militar, mas as autoridades proibiram manifestações públicas durante a pandemia de covid-19.

Após a saída de Bouteflika, o ex-primeiro-ministro Abdelmedjid Tebboune, considerado um homem do sistema, assumiu a presidência apesar do boicote da oposição e da maior abstenção eleitoral da história da Argélia, superior a 60%.