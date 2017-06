Ex-diretor do FBI diz que Trump o tentou pressionar

07 Jun, 2017, 20:05 / atualizado em 07 Jun, 2017, 20:07 | Mundo

Num testemunho escrito submetido ao Senado norte-americano, James B. Comey diz que Donald Trump lhe pediu para deixar cair a investigação ao ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn relacionada com as alegadas interferências russas nas eleições.



Comey diz que o presidente dos EUA lhe disse num jantar no dia 27 de janeiro, uma semana depois de ter tomado posse, que precisava de "lealdade" e que "esperava lealdade".



Durante esse jantar, o presidente, de acordo com o relato agora revelado por James Comey, perguntou-lhe se ele queria continuar como diretor do FBI. Comey diz que isso o preocupou porque sentiu que Trump estaria a tentar criar uma espécie de relação condicionada.



"Eu não me mexi, falei, ou mudei a minha expressão facial de qualquer forma durante o silêncio que se seguiu", diz o ex-diretor do FBI.



Perante isso, Trump terá reafirmado que esperava lealdade, ao que, respondeu Comey: "Terá sempre honestidade da minha parte".



Comey adianta ainda neste testemunho escrito que assegurou ao presidente dos EUA antes da tomada de posse, e novamente num jantar em janeiro, que Trump não estava pessoalmente sob investigação.



No dia 11 de abril, continua James Comey, o presidente dos EUA ligou-lhe questionando-o sobre o que o então diretor do FBI tinha feito para passar a informação de que ele não estava sob investigação e que havia uma "núvem" que estava a interferir com a sua capacidade de exercer o cargo.



Nesse momento, o presidente terá dito: "Eu tenho sido muito leal consigo, muito leal; nós tinhamos aquela coisa (that thing)". Comey acrescenta que não respondeu ou sequer perguntou o que Trump queria dizer com "aquela coisa".E foi a última vez que falaram.