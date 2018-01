Ex-embaixador da UE foi único interessado na compra de terreno em Cabo Verde

Lusa10 Jan, 2018, 16:05 | Mundo

"Desde 2015 que o terreno estava disponível e o único pedido que temos desde essa altura é do Pinto Teixeira. Não há na câmara outro registo de nenhum outro cidadão ou instituição que tenha manifestado interesse nesse terreno", disse o vereador do Urbanismo.

Rafael Fernandes falava hoje, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para explicar o processo de venda do terreno ao antigo representante da União Europeia em Cabo Verd, José Manuel Pinto Teixeira, após uma comunicação sobre suspeitas de favorecimento apresentada pela eurodeputada portuguesa Ana Gomes às instâncias europeias.

Rafael Fernandes negou qualquer tipo de favorecimento ao ex-representante da UE, bem como que tenha existido informação privilegiada sobre a disponibilidade do terreno.

"Assim que o terreno está disponível, há um pedido concreto e, tratando-se de um diplomata que quer fazer um investimento, achamos bem", disse, justificando a opção da autarquia pelo ajuste direto em detrimento de colocar o terreno em concurso para licitação.

Rafael Fernandes apresentou aos jornalistas cópias do contrato de venda do terreno, bem como o comprovativo de uma transferência bancária feita por José Manuel Pinto Teixeira a 20 de fevereiro no valor de 5,5 milhões de escudos (cerca de 50 mil euros) para pagamento do terreno e impostos.

De acordo com o processo, a que a agência Lusa teve acesso, a proposta para a compra do terreno deu entrada na autarquia a 14 de dezembro de 2016, tendo sido aprovada a 07 de fevereiro de 2017.

De acordo com o contrato, o ex-representante da União Europeia (UE) comprou, na zona da Prainha, um lote de 960 metros quadrados de terreno, destinado à construção de uma moradia multifamiliar, por 5.348.677 escudos (48.507 euros).

O preço pago por metro quadrado foi 5.570 escudos (50,51 euros), num terreno que, segundo o vereador, tem um preço base ponderado de 6.000 escudos (54,41 euros).

No entanto, Rafael Fernandes disse hoje aos jornalistas que o terreno teve um custo adicional de 5 milhões de escudos (cerca de 45 mil euros) motivado pelos trabalhos adicionais assumidos pelo proprietário e que seriam da responsabilidade da autarquia, nomeadamente o afastamento de três metros do muro da residência da Embaixada de Portugal, a pedido da representação diplomática.

"O terreno teve um custo adicional de mais 5 milhões de escudos (cerca de 45 mil euros), perfazendo um total de mais de 11 milhões de escudos (cerca de 100 mil euros), o que dá uma média de 100 euros/m2, muito superior ao que a câmara pratica na tabela mais alta, que são 8 mil escudos/m2 (cerca de 73 euros)", disse Rafael Fernandes.

"José Pinto Teixeira pagou um valor três vezes superior àquilo que era prática ou foi prática. Ex-governantes tiveram acesso a esses preços. Não estamos a falar de favorecimento nenhum", sublinhou.

O vereador adiantou que este valor não está, no entanto, consagrado em qualquer contrato com a autarquia e admitiu que, face à exposição que o caso está a ter, o ex-embaixador possa vir a reclamar a comparticipação da autarquia nas referidas obras.

Rafael Fernandes disse ainda que Portugal não demonstrou formalmente interesse no terreno, adiantando que o único documento que a autarquia tem é um pedido de ampliação da residência apresentado em agosto de 2017, a que já foi dada resposta.

"Se a Embaixada de Portugal quisesse o terreno faria o pedido. Se tivesse pedido, teríamos cedido à embaixada. Não fez o pedido, o terreno estava disponível", disse.

"Existe um pedido de 31 de agosto de 2017 da Embaixada de Portugal para a ampliação à frente e na parte de trás da residência. Respondemos num prazo recorde e fizemos a obra de estacionamento. Este, sim, teve um tratamento diferenciado devido às boas relações que existem entre Portugal e Cabo Verde", acrescentou Rafael Fernandes.

A compra do terreno na Prainha, uma das zonas mais valorizadas da cidade da Praia, está envolta em polémica desde que em agosto começou a construção da residência do antigo embaixador da União Europeia em Cabo Verde.