Ex-embaixador timorense Constâncio Pinto diz-se candidato "alternativo" a PR

"Represento novas vozes, novas soluções. E apresento-me aos eleitores como uma das alternativas. As pessoas cada vez mais têm consciência de que a situação atual, de impasses políticos, não pode continuar", disse Constâncio Pinto em entrevista à Lusa.

Depois dos longos anos de envolvimento na luta contra a ocupação indonésia, na frente clandestina e diplomática, e de vários cargos desde aí, incluindo o de embaixador em Washington e vice-ministro, Constâncio Pinto disse que "é altura" de avançar com a sua candidatura.

"Motiva a vontade de contribuir para o futuro deste país, a construção nacional, e tentar resolver o impasse político que existe, principalmente entre os líderes históricos que não se encontram nem querem dialogar", disse em entrevista à Lusa.

Timor-Leste, considera, necessita de "um consenso político nacional, principalmente a bem do desenvolvimento nacional" que passe pelo "diálogo para ultrapassar as questões fundamentais" que ainda hoje separam os líderes.

"Ao fim de tudo, como temos visto, a rivalidade política pode tornar-se um impedimento ao desenvolvimento nacional", explicou.

Por isso, argumenta, na sua campanha "não se vai falar da história", mas antes de "questões pragmáticas do desenvolvimento nacional", assegurando estabilidade e diálogo entre os órgãos de soberania.

"O Presidente não é um rei, um liurai. E apesar de não ter funções executivas, deve trabalhar com o executivo, com o Parlamento Nacional e outros órgãos para viabilizar a política interna e o desenvolvimento económico", considerou.

"Em vez de entrarmos em disputas, desacordos, temos que tentar ultrapassar isso, trabalhar em conjunto a bem da nação", disse.

O candidato explica que é em parte por isso que não concorda com qualquer proposta de dissolução do Parlamento Nacional, insistindo que apesar da tensão e impasse político, "não há atualmente uma crise institucional".

"O Parlamento está a funcionar, há Orçamento Geral do Estado (OGE), a economia está a funcionar", adianta, acrescentando: "Dissolver o parlamento poderia criar nova crise".

Constâncio Pinto recorda o papel que a frente clandestina e a frente diplomática tiveram na luta pela ocupação -- admitindo que neste último caso deve haver um "maior reconhecimento do Estado" -- e aposta no reforço dos laços externos do país.

"No passado conseguimos mobilizar a opinião pública internacional para a luta pela independência. Agora temos que mobilizar essa opinião pública para o desenvolvimento económico deste país", considera.

Só apostando no desenvolvimento integrado, de todo o país, e promovendo o bem-estar de toda a população é que se consegue honrar os heróis da luta pela independência, sublinha.

"Esta independência não tem sentido se o nosso povo continuar a viver na miséria. Temos recurso, comparativamente a alguns países que têm menos recursos, mas esses têm economias mais avançadas, mesmo com menos recursos", diz.

"O desenvolvimento humano, o bem-estar da população é fundamental. Isso é que é o sentido verdadeiro de uma independência e não ver que o nosso povo continuar a sofrer, com grandes dificuldades", enfatiza.

Ao ser diretamente eleito pelo povo, o Presidente tem poderes de "influenciar as decisões políticas do Governo", procurando ter um papel de "mentor e conselheiro do Governo" e apostando no diálogo com a população, refere.

Nota, aliás, a relativa ausência pública, de proximidade, quer do Presidente da República quer do primeiro-ministro atuais que, sustenta, "deviam ter estado mais próximos da população".

Candidato independente e sem apoio explicito de qualquer força partidária, Constâncio Pinto diz contar com o "voluntarismo de jovens", mas também com o apoio de veteranos que reconhecem o seu papel durante a resistência à ocupação indonésia.

"Tenho alguma confiança nesse apoio. Sinto que há um entusiasmo enorme à volta da minha candidatura e não digo que vou ganhar, ninguém vai ganhar na primeira ronda, mas espero passar", refere.

Aos eleitores pede "disciplina e que contribuam para a estabilidade nacional", olhando "para a frente e sem serem reféns da história que já passou", procurando criar as bases para o futuro.

"Estudem, analisem bem os candidatos e escolham o que representa o seu interesse, um Presidente servidor do povo e da nação e não um liurai ou um rei", disse.

A campanha eleitoral arranca a 02 de março e a primeira volta decorre a 19 de março.