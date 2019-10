Ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia ouvida na Câmara dos Representantes

Apesar de a administração norte-americana ter recusado colaborar com a Câmara dos Representantes, a ex-embaixadora compareceu no Congresso.



A imprensa norte-americana revela que a diplomata foi afastada do cargo em Kiev, por pressão do advogado de Donald Trump, por tentar obstruir os esforços de Rudolph Giuliuni para que a Ucrânia investigasse o Ex-vice presidente Joe Biden e o filho.



Num comício, ontem à noite, o Presidente dos Estados Unidos voltou a fazer duras críticas aos democratas.