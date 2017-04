Ex-governador mexicano detido na Guatemala para ser extraditado

Lusa 16 Abr, 2017, 09:36 | Mundo

Javier Duarte, acusado de crime organizado e operações com rendimentos de proveniência ilícita, "foi localizado e detido com o objetivo da extradição no município de Panajachel, departamento de Sololá" na Guatemala, informou a Procuradoria-Geral do México em comunicado.

A captura ocorreu depois de a PGR mexicana ter pedido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do país para, através da via diplomática, fazer o pedido de prisão preventiva para a extradição de ex-governador da Guatemala Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sábado.

Javier Duarte abandonou o governo do Estado de Veracruz em 12 de outubro, 48 dias antes do final do mandato, para enfrentar acusações de corrupção que considerou "infâmias". No próprio dia o Congresso designou para governador interino o secretário do Governo, Flavino Ríos.

O ex-governador estava a ser acusado nos últimos meses de possuir 25 propriedades no México e fora do país, utilizando nomes de familiares e conhecidos, avaliadas em 3.000 milhões de pesos (144,5 milhões de euros).

Durante a administração do governador de Veracruz Javier Duarte (2010-2016) foi denunciado o desaparecimento de 5.785 pessoas, das quais 2.340 continuavam por localizar em março.