Ex-governante de Macau representa território junto da Organização Mundial do Comércio

De acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, o novo cargo é exercido "em regime de acumulação", pelo "período de 01 de maio de 2020 a 19 de dezembro de 2020"

Em 20 de dezembro passado, Alexis Tam Chon Weng deixou, ao final de cinco anos, a pasta dos Assuntos Sociais e Cultura no Governo da região.

Em março de 2019, Tam foi distinguido com o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, que reconheceu o empenho no desenvolvimento do ensino e da língua portuguesa em Macau.

No currículo, Tam, que nasceu em julho de 1962, em Myanmar, conta ainda com um doutoramento em gestão de empresas na Universidade de Nankai, na China, e com um mestrado em gestão de empresas internacionais na Universidade de Glasglow, no Reino Unido.

Antes de assumir a pasta dos Assuntos Sociais e Cultura, foi chefe de gabinete do líder do Executivo e porta-voz do Governo.

O novo Governo de Macau, liderado por Ho Iat Seng, foi empossado em 20 de dezembro passado pelo Presidente da República Popular da China, Xi Jinping.

Este é o quinto Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que celebrou em 20 de dezembro o 20.º aniversário da sua constituição, na sequência da transferência do exercício da soberania de Portugal para a China, pondo fim a mais de 400 anos de administração portuguesa.