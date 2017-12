Ex-guerrilha da Colômbia denuncia homicídio de antigo membro

Lusa14 Dez, 2017, 07:42 | Mundo

"Este é o quarto militante assassinado no município de Ituango, no segundo semestre do ano", indicou a Força Alternativa Revolucionária Comum, ou FARC, nome como são agora denominadas a antiga guerrilha maoísta das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que depois do acordo de paz passaram a ser um partico político.



De acordo com um comunicado, divulgado na rede de mensagens instantâneas Twitter, a antiga guerrilha pediu às autoridades municipais e nacionais para "esclarecerem o caso e darem proteção" a todos os militantes e comunidades.



As FARC pediram à comunidade internacional que "esteja atenta à regularidade deste tipo de casos", indicou o documento difundido a partir do Espaço Territorial de Capacitação e Reincorporação (ETCR) Román Ruiz, em Santa Luciz, Ituango.



O Governo colombiano e as FARC assinaram em novembro do ano passado um acordo de paz, que determinava a transformação da antiga guerrilha em partido político, e definia, depois de concluído o desarmamento, um processo de integração dos antigos guerrilheiros na sociedade.



O acordo de paz pôs fim a um conflito armado que, ao longo de mais de meio século, fez pelo menos 260 mil mortos, 60.000 desaparecidos e 7,1 milhões de deslocados.