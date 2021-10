Ex-guerrilheiro das FARC detido no México

Até agora, a detenção ainda não foi confirmada oficialmente e o Governo colombiano não comentou as declarações da ex-FARC, atualmente partido político.", escreveu Lozada, na rede social Twitter, denunciando "uma clara violação" do acordo de paz que pôs fim a mais de meio século de guerra entre as forças colombianas e a ex-guerrilha marxista.À comunicação social colombiana, Lozada acrescentou que Granda "", sob autorização do Tribunal Especial para a Paz (JEP), instituição colombiana que emergiu do acordo de paz e que está a investigar crimes cometidos durante o conflito.Também no Twitter, o partido Comunes acusou o presidente colombiano, Ivan Duque, de terRodrigo Granda foi um dos negociadores da paz em Havana, um processo que começou em 2012 e conduziu ao acordo de paz histórico de 2016, seguido do desarmamento das FARC.O incidente ocorre pouco mais de um mês antes do quinto aniversário do acordo assinado, na altura, entre as FARC e o antigo presidente colombiano Juan Manuel Santos, que recebeu o prémio Nobel da Paz em 2016.

Nos últimos meses, a Colômbia tem registado um aumento da violência em várias zonas do país, onde estão ativos numerosos grupos armados, incluindo dissidentes das FARC, que rejeitam o acordo de 2016 e voltaram a pegar em armas.