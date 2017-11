Ex-membros da Generalitat prestam depoimento em Madrid

RTP02 Nov, 2017, 09:11 / atualizado em 02 Nov, 2017, 09:36 | Mundo

Oriol Junqueras foi o primeiro a chegar seguindo-se depois os oito membros da Generalitat que foram destituídos dos cargos após a aplicação do artigo 155 da Constituição.



Frente ao edifício da Audiência Nacional encontram-se alguns apoiantes dos ex-membros do governo autónomo, sobretudo elementos do PDEcat, assim como pessoas que se demonstram contrárias ao nacionalismo catalão.



Entre os ex-conselheiros que compareceram está Meritxell Borrás, que na quarta-feira estava com Puigdemont na capital belga. A audiência desta quinta-feira foi decretada na terça-feira pela juíza Carmen Lamela. Para além dos membros destituídos da Generalitat, a presidente do Parlamento da Catalunha compareceu esta manhã mas no Supremo Tribunal, órgão competente para julgar os responsáveis ainda em exercício no hemiciclo catalão.



Os 14 ex-membros do governo vão ser ouvidos por delitos de rebelião, sedição, má gestão e outros delitos relacionados com o processo da declaração unilateral de independência da Catalunha. Após os depoimentos, a juíza deve decretar medidas cautelares que, segundo fontes do processo à agência EFE, poderá mesmo ser a prisão preventiva para a “maior parte” dos investigados.



É possível que a juíza venha também a pedir ordens de detenção contra Carles Puigdemont, que continua na Bélgica e anunciou já que não irá comparecer à audiência. O advogado do presidente destituído da Generalitat anunciou que Puigdemont pedirá para ser ouvido na Bélgica.

c/ Lusa