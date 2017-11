Ex-membros da Generalitat sem Puigdemont prestam depoimento em Madrid

RTP02 Nov, 2017, 09:11 / atualizado em 02 Nov, 2017, 10:04 | Mundo

Oriol Junqueras foi o primeiro a chegar seguindo-se depois os oito membros da Generalitat que foram destituídos dos cargos após a aplicação do artigo 155 da Constituição.



Frente ao edifício da Audiência Nacional encontram-se alguns apoiantes dos ex-membros do governo autónomo, sobretudo elementos do PDEcat, assim como pessoas que se demonstram contrárias ao nacionalismo catalão.



Entre os ex-conselheiros que compareceram está Meritxell Borrás, que na quarta-feira estava com Puigdemont na capital belga. A audiência desta quinta-feira foi decretada na terça-feira pela juíza Carmen Lamela.



Para além dos membros destituídos da Generalitat, a presidente do Parlamento da Catalunha compareceu esta manhã mas no Supremo Tribunal, órgão competente para julgar os responsáveis ainda em exercício no hemiciclo catalão.



No entanto, as declarações de Carme Forcadell e dos restantes cinco membros da mesa do Parlamento foram adiadas até dia 9 de novembro para que estes tenham mais tempo para preparar a sua defesa.



Os 14 ex-membros do governo vão ser ouvidos por delitos de rebelião, sedição, má gestão e outros delitos relacionados com o processo da declaração unilateral de independência da Catalunha. Após os depoimentos, a juíza deve decretar medidas cautelares que, segundo fontes do processo à agência EFE, poderá mesmo ser a prisão preventiva para a “maior parte” dos investigados.



É possível que a juíza venha também a pedir ordens de detenção contra Carles Puigdemont, que continua na Bélgica e anunciou já que não irá comparecer à audiência. O advogado do presidente destituído da Generalitat anunciou que Puigdemont pedirá para ser ouvido na Bélgica.

c/ Lusa