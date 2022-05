Ex-militar irlandesa declarada culpada de pertencer a grupo Estado Islâmico

Lisa Smith, de 40 anos e que abandonou o exército em 2011, foi, em contrapartida absolvida da acusação de "financiamento de uma organização terrorista", motivada por um donativo de 800 dólares, segundo ela destinado a fins humanitários.

Essa quantia foi um contributo para o tratamento médico de um cidadão sírio na Turquia, explicou a antiga militar, que começou a chorar quando o veredito foi anunciado.

O juiz Tony Hunt, do tribunal especial irlandês, deu como provado que a antiga militar se deslocou conscientemente, na Síria, a uma zona controlada pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico (EI).

Lisa Smith declarou-se inocente neste caso único na Irlanda, incidindo sobre acontecimentos que remontam ao período entre final de outubro de 2015 e o fim de 2019.

Durante as nove semanas do julgamento, a acusação esforçou-se por demonstrar como Lisa Smith, membro do exército irlandês entre 2001 e 2011, foi em 2015 a uma zona controlada pelo EI depois de se ter convertido ao Islão.

Ela tinha feito em 2012 uma peregrinação a Meca e expressado na rede social Facebook o desejo de viver sob a sharia (lei islâmica) e morrer como mártir.

Era acusada de se ter juntado ao EI e se ter instalado em Raqa, na Síria, então controlada pelo grupo `jihadista`, e de ter casado com um cidadão britânico que participava em patrulhas armadas do grupo.

Regressou à capital irlandesa em 2019, após a queda do último bastião do EI, e foi detida à chegada, com a filha pequena, ao aeroporto de Dublin.

O seu advogado, Michael O`Higgins, argumentou que a presença da sua cliente numa área controlada pelo EI não fazia dela um membro da organização `jihadista` e considerou impreciso descrever qualquer pessoa que viajasse para uma zona controlada pelo EI como um "combatente estrangeiro", independentemente do papel que tenha de facto desempenhado.

O`Higgins acrescentou que o único ato que "poderia, em rigor, ser considerado uma forma de assistência" ao EI foi o facto de Lisa Smith manter uma casa com o marido.