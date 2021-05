Ex-ministro da Saúde brasileiro "campeão de mentiras"

Após o depoimento de Pazuello, que se estendeu por dois dias, o relator, senador Renan Calheiros, informou que deverá apresentar um relatório preliminar sobre os primeiros 30 dias de investigação e que compilará as "mentiras" proferidas ao longo do inquérito por parte das testemunhas.", afirmou Renan Calheiros.A apresentação do relatório preliminar foi um pedido do presidente da CPI, Omar Aziz. Segundo o senador, o objetivo é assegurar que o conteúdo de depoimentos, como o do ex-ministro Eduardo Pazuello, "fique vivo" e que prove que a investigação "não está a descambar".Na avaliação de Renan Calheiros, Pazuello ", o que o levou a sugerir a contratação de uma empresa de verificação de factos para atuar na CPI.





Os detalhes dos depoimentos







Entre o que os senadores consideram mentiras está o facto de o ex-ministro ter dito que não recomendou prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença e que não se influenciou pela opinião do Presidente, Jair Bolsonaro, mesmo já tendo afirmado o contrário, quando ainda era o responsável pela tutela da Saúde.O depoimento daquele que foi terceiro ministro da Saúde de Bolsonaro ficou ainda marcado por declarações que confirmaram que o Governo Federal decidiu não intervir na grave crise sanitária no Amazonas, onde dezenas de pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigénio. De acordo com o ex-governante, a avaliação foi de que o executivo estadual tinha condições de dar resposta ao problema.Na opinião do vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues,Por outro lado, o senador Marcos Rogério avaliou que Pazuello foi "seguro, firme e sincero" e destacou o facto de o general não ter ficado em silêncio no depoimento, mesmo com um "habeas corpus" do Supremo Tribunal Federal (STF) que o permitia não responder a questões que o incriminassem.





Bolsonaro satisfeito com o depoimento







Na sua habitual transmissão em direto nas redes sociais, Jair Bolsonaro mostrou-se satisfeito com o depoimento de Pazuello na CPI.", disse Bolsonaro, referindo-se à produção, no Brasil, de cloroquina, fármaco sem eficácia contra a covid-19, mas amplamente defendido pelo chefe de Estado.A investigação parlamentar no Senado brasileiro tem como objetivo determinar as responsabilidades pelos problemas na gestão da pandemia, que já provocou 444.094 óbitos e 15.894.094 infeções no país.

A CPI da Pandemia terá um prazo inicial de 90 dias para realizar a investigação, cuja hipótese de ser prorrogado depende do andamento dos trabalhos, que serão concluídos com um relatório que pode ser encaminhado aos tribunais para o início de um processo judicial.