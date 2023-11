Ex-ministro indonésio condenado por corrupção a 15 anos de prisão

O antigo ministro das Comunicações e das Tecnologias da Informação, Johnny G. Plate, foi detido em maio, após interrogatório no âmbito de uma investigação do gabinete do Procurador-Geral em Jacarta. Foi detido com cinco outros suspeitos, incluindo três do setor privado, depois de cerca de 60 pessoas terem sido interrogadas sobre o processo de adjudicação de contratos.

O tribunal também condenou Plate a pagar uma multa de mil milhões de rupias (59.540 euros) - ou a passar mais seis meses na prisão - e a reembolsar o Estado por perdas de 15,5 mil milhões de rupias (922 mil euros).

Durante o julgamento, que começou em junho, os procuradores alegaram que Plate alterou os termos do projeto de aquisição e o número de locais de construção sem realizar estudos de viabilidade e que enriqueceu pessoalmente no valor de 1,2 milhões de dólares (1,12 milhões de euros).

O projeto de construção começou no final de 2020 para fornecer cobertura de telemóvel a mais de 7.900 pontos em branco nas zonas mais remotas e subdesenvolvidas da Indonésia.

Plate, que fazia parte do partido da coligação governamental NasDem, é o quinto ex-ministro da administração do Presidente Joko Widodo a ser acusado e condenado por corrupção, lançando uma sombra sobre os esforços do chefe de Estado para limpar o governo enquanto procura um sucessor após o termo do seu mandato em 2024.