Ex-ministro Moro satisfeito com eliminação de rede de notícias falsas vinculada a Bolsonaro

", escreveu o antigo juiz e ex-minsitro Moro.Em causa está um anúncio feito na quarta-feira pela rede social Facebook, de que removeu um total de 35 contas pessoais, 14 páginas e um grupo no Facebook e outros 38 perfis no Instagram, algumas das quais se faziam passar por meios de comunicação, criavam pessoas fictícias e promoviam "discursos de ódio"."Embora as pessoas por detrás dessa atividade tentassem ocultar as suas identidades e coordenação, a nossa investigação encontrou ligações para indivíduos associados ao PSL e a alguns dos funcionários dos escritórios de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro", indicou o Facebook em comunicado.





Como tudo se fazia







O diretor de segurança cibernética do Facebook, Nathaniel Gleicher, explicou, num relatório, como se processava essa rede de desinformação.", referiu Gleicher.Sergio Moro estava entre os alvos dessa máquina de disseminação de notícias falsas, segundo um relatório do portal `Digital Forensic Research Lab`, especializado no combate à desinformação "online", que exibiu imagens de publicações com ataques ao ex-ministro.O Facebook revelou ainda que cerca de 883.000 perfis seguiam uma ou mais das páginas vinculadas a Bolsonaro e outras 917.000 pessoas eram seguidores de uma ou de mais contas no Instagram, que foram agora removidas.Moro tem vindo a denunciar que desde que pediu demissão do executivo de Jair Bolsonaro, em abril passado, após acusar o mandatário de interferência na Polícia Federal, que tem sido alvo de ameaças e ataques por parte de apoiantes "bolsonaristas".Bolsonaro é investigado pelas autoridades eleitorais em processos por alegadamente ter usado robôs para difundir notícias falsas durante a campanha eleitoral que o levou à presidência, em 2018.Também o Supremo Tribunal Federal brasileiro abriu uma investigação no mês passado contra aliados e amigos próximos do Presidente, por suspeitas de usarem as redes sociais para espalhar propostas antidemocráticas, como encerramento do Congresso e do Supremo, assim como o regresso de uma ditadura militar.