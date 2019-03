Ex-ministro timorense Gil da Costa Alves morreu em Díli vítima de problema cardíaco

Lusa18 Mar, 2019, 07:19 | Mundo

A morte do presidente e fundador do Centro de Ação Social Democrática Timorense (CASDT) e vice-presidente da Associação de Empresários de Timor-Leste suscitou uma onda de consternação no país, com centenas de mensagens de condolências nas redes sociais.

Alves, também conhecido como Gil Baozhai Huang, nasceu a 17 de setembro de 1958 em Maubiess, a sul de Díli, tendo sido um dos primeiros empresários timorenses com algum êxito.

Formado em Administração, Economia e Gestão pela Universidade Católica Atma Jaya, em Jacarta, Alves foi professor na Faculdade de Economia da mesma instituição entre 1990 a 1993, tendo integrado posteriormente o elenco do IV Governo constitucional.

O empresário iniciou a carreira política como membro da Associação Social-Democrata de Timor (ASDT) e secretário-geral do partido.

Nas eleições parlamentares de Timor-Leste em 2007, Alves conseguiu um lugar no parlamento, mas ao ser empossado, em 08 de agosto de 2007, para liderar o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, saiu para ocupar o cargo de ministro no IV Governo, liderado por Xanana Gusmão.

O papel de Alves na liderança da ASDT acabou por ser contestado por alguns dirigentes partidários, o que levou o político a deixar aquele movimento e a fundar, em 2015, o CASDT.

Nas eleições antecipadas de 2018, o CASDT integrou a coligação MSD, que obteve apenas 0,5% dos votos.

Pai de cinco filhos e uma filha, Alves era da minoria timorense hakka-chinesa.