Ex-MNE de Aristides Gomes vai ocupar mesmo cargo no Governo de Nabian

Outros dois membros do Governo chefiado por Nuno Nabian - que foi nomeado na sexta-feira pelo Presidente autoproclamado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, após este ter demitido Aristides Gomes do cargo - são Botche Cande, como ministro do Interior, e Sandji Fati, no Ministério da Defesa.

A posse do Governo de Nuno Nabian vai decorrer hoje à noite no Palácio da Presidência em Bissau.