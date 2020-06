Ex-polícia acusado pelo homicídio do afro-americano Rayshard Brooks

lamentou Chris Stewart, advogado da família do homem assassinado aos 27 anos.O encontro fatal entre Brooks e Garrett Rolfe, o agente acusado, aconteceu no último sábado, depois de um funcionário de um restaurante deter chamado a polícia por alguém ter adormecido dentro de um carro no parque de estacionamento do estabelecimento.Brooks e Rolfe terão discutido durante cerca de 40 minutos, período durante o qual “Brooks nunca foi avisado de que estava detido por conduzir após consumo de substâncias”, explicou o procurador responsável pelo caso, acrescentando que o homem “estava calmo e foi cordial”.Depois de entrarem em confronto,De acordo com o procurador, Brooks encontrava-se tão distante do agente que seria impossível atingi-lo. Além disso, essa arma de eletrochoque estaria descarregada. Ainda assim, Rolfe disparou uma arma de fogo contra o afro-americano.Após disparar, o polícia terá exclamado “apanhei-o!”. O médico legista determinou que se tratou de um homicídio e Rolfe foi despedido. Agora,

A chefe da Polícia de Atlanta, Erika Shields, apresentou a sua demissão depois de o caso ter vindo a público, no passado fim de semana.

O procurador Paul Howard explicou que a investigação a este caso teve início às 1h15 (hora local) e que “continuou sem parar desde esse momento”. As autoridades tiveram a oportunidade de falar com dez testemunhas do homicídio e visualizaram imagens gravadas pelas câmaras de videovigilância.No local encontrava-se ainda outro agente, Devin Brosnan, que deverá testemunhar contra o colega Garrett Rolfe. Um advogado de Brosnan adiantou que, incluindo agressões agravadas, apesar de já ter admitido que se colocou em cima das costas Brooks depois de este ter sido alvejado, segundo o procurador.A advogada de Brosnan disse não existirem bases para as acusações contra o seu cliente e esclareceu que este não se colocou sobre as costas de Rayshard Brooks, mas sim sobre a mão deste homem, e apenas durante alguns segundos, até garantir que este não estava armado.“Depois de ter sido atingido, não teve assistência médica durante mais de dois minutos”, tempo durante o qual Rolfe pontapeou o homem que se encontrava ferido no chão.Este episódio aconteceu depois de semanas de protestos nos Estados Unidos contra o racismo, motivados pela morte do afro-americano de George Floyd às mãos da polícia, no Estado no Minnesota, no final de maio.

c/ agências