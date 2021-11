Ex-porta-voz diz em tribunal que Netanyahu estava "obcecado com a sua imagem"

"Benjamin Netanyahu é mais do que um `control freak` [obcecado pelo controlo]. No que respeita aos `media`, pretende saber tudo até ao ínfimo pormenor (...)", declarou no tribunal de Jerusalém Nir Hefetz, uma testemunha decisiva do procurador.

"Desde 2009 que a gestão e o controlo destas interações com os `media` são absolutos. O seu controlo é total e completo", prosseguiu.

O testemunho de Hefetz neste mediatizado processo judicial em Israel estava previsto para a semana passada, mas foi adiado pelo tribunal para hoje após um pedido dos defensores do ex-primeiro-ministro.

Neste processo, entre outras acusações, a justiça considera que Netanyahu concedeu favores governamentais que podem ascender a milhões de dólares a Shaul Elovitch, então patrão da sociedade Bezeg, em troca de uma cobertura mediática favorável pelo `site` Walla, um dos `media` do grupo.

Benjamin Netanyahu, que hoje compareceu brevemente no tribunal, já se declarou inocente do conjunto das acusações.

O seu processo foi iniciado em 2020, quando ainda ocupava o cargo de primeiro-ministro. Hoje está remetido à função de chefe da oposição.

Hefetz declarou no tribunal que em 2015, pouco antes da data das eleições, Elovitch o contactava regularmente para pressionar o Governo a aprovar a fusão do seu grupo empresarial com o operador de televisão por cabo Yes, e pedir que o próprio fosse designado futuro ministro das Comunicações, uma pasta então também detida por Netanyahu.

"À época, ele [Elovitch] pensava que seria melhor que o acordo com o Yes fosse assinado antes", indicou Hefetz, acrescentando que Elovitch lhe remeteu uma lista dos melhores candidatos que considerava poderem ocupar a pasta das Comunicações no próximo Governo.

O ex-porta-voz disse ter recebido documentos fornecidos por Shaul Elovitch e que de seguida entregou a Netanyahu na sua residência oficial.

Log após a consulta dos documentos, Netanyahu "pediu pelo telefone à sua secretária que organizasse um encontro com Elovitch", acrescentou Hefetz, cujo testemunho foi frequentemente interrompido pelo advogado de Elovitch.