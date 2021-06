Ex-PR da África do Sul Jacob Zuma condenado a 15 meses de prisão

A sentença lida hoje no mais alto tribunal da África do Sul em Joanesburgo pelo juiz Sisi Khampe afirma que Zuma procurou minar a autoridade do poder judicial com "egrégio" e "ataques calculados" e que não há outra opção senão enviar uma "mensagem retumbante", para garantir o Estado de direito e a confiança da sociedade nos tribunais.

Zuma, de acordo com a decisão, deve entregar-se à polícia no prazo de cinco dias, caso contrário, o tribunal determina que o Estado, através do Ministério da Segurança, deve assegurar que as ordens sejam cumpridas.