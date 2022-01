Ex-PR da Guiné-Conacri Alpha Condé deixa país para tratamentos médicos

De acordo com testemunhas no aeroporto de Conacri, citadas pela agência de notícias AP, o antigo chefe de Estado, de 83 anos, saiu do país com destino a Abu Dhabi.

A junta militar já tinha dito há alguns dias que a saúde do ex-Presidente estava frágil e que seria necessário um tratamento no estrangeiro, mas não foram adiantados mais pormenores sobre a condição de saúde de Alpha Condé.

A saída de Condé do poder, em setembro, aconteceu menos de um ano depois de ter concorrido e ganhado a corrida a um terceiro mandato na Presidência, apesar dos protestos generalizados, que surgiram depois de uma alteração constitucional que lhe permitiu concorrer a um novo mandato.

No seguimento do golpe de Estado, a junta militar insistiu que Condé não iria ter autorização para deixar o país e ir para o exílio, apostando antes em julgá-lo por alegados crimes cometidos quando estava no poder.