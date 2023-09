Ex-PR do Chile Michelle Bachelet preocupada com novo processo constituinte

No país andino, vigora uma lei fundamental herdeira da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Há vários sintomas que sugerem que podemos não conseguir dar ao país uma boa nova Constituição. Vejo que mais uma vez, como que por vingança, os legítimos vencedores das eleições para a Assembleia Constituinte estão a tentar impor o seu peso, por forma a dar aos seus eleitores marcas identitárias", criticou a antiga chefe de Estado.

De acordo com Bachelet, as forças maioritárias na Assembleia Constituinte impuseram a sua agenda para torpedear qualquer tentativa de a nova Constituição consagrar "direitos ou políticas públicas com as quais não estão de acordo" em áreas como a saúde, o aborto ou a propriedade pública e privada.

"Uma Constituição não é o espaço para dar estatuto nacional a identidades políticas particulares, nem para fazer sentir nem perpetuar o triunfo de uns sobre outros", defendeu Bachelet, recordando que a lei fundamental do Estado deve ajudar a "processar democraticamente" as diferenças do país, noticiou o diário chileno La Tercera.

Por fim, a ex-Presidente da República condenou aqueles que põem em risco a "convivência democrática" para "proteger os seus interesses".

"É um erro pensar que se pode enfraquecer a democracia sem nos prejudicarmos a nós mesmos. Se a democracia estiver em perigo, a coisa certa a fazer é ceder", sustentou.

O Partido Republicano do Chile, de extrema-direita, obteve uma vitória esmagadora nas eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas no início de maio, onde conquistou 23 dos 50 assentos que compõem aquele órgão encarregado de elaborar uma nova Constituição para o país, após o fracasso do anterior processo.