Ex-PR Guebuza destaca papel de Daviz Simango no fortalecimento da democracia em Moçambique

"Soube estar na política e contribuiu para fortalecer a nossa democracia", escreveu o antigo presidente moçambicano na sua página na rede social Facebook.

O presidente do MDM, terceira força política moçambicana, e autarca da cidade da Beira foi transportado em 13 de fevereiro por via aérea para uma unidade de saúde da África do Sul, devido a um problema de saúde súbito, e morreu durante a madrugada de hoje.

Na sua mensagem, o antigo chefe de Estado moçambicano endereça ainda condolências à família do líder do MDM, terceira força política com assento no parlamento, e aos membros do partido, bem como à cidade da Beira, uma das principais do país.

"À sua família, à cidade da Beira e a todos militantes e simpatizantes do MDM endereçamos as nossas mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse em paz", concluiu Armando Guebuza.

Segundo informação avançada hoje pelo MDM, Daviz Simango, de 57 anos, sofreu uma paragem cardíaca que lhe provocou a morte, mas o partido remeteu para mais tarde quaisquer pormenores sobre o seu internamento na África do Sul, que já durava há mais de uma semana.