Ex-PR Michel Temer confiante na justiça face a ataque aos três poderes do Brasil

"Sem dúvida alguma [haverá justiça]. Veja, já foram denunciados mais de 200 invasores desde o dia 08 de janeiro. Outros 200 já estão a ser julgados. Eu acho que haverá uma reprimenda judicial, como houve nos Estados Unidos. Aqueles que invadiram o Capitólio norte-americano também foram condenados", comparou Temer.

"Isto só mostra a solidez das instituições democráticas brasileiras", considerou ainda o antigo mandatário (2016--2018) em Nova Iorque, à margem do LIDE, um fórum de investimentos do Brasil nos Estados Unidos da América.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que recusavam a sua derrota nas eleições presidenciais de outubro, invadiram e vandalizaram em 08 de janeiro as sedes dos três poderes do país em Brasília - Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto -, obrigando à intervenção federal para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

Situação semelhante ocorreu em Washington, em 06 de janeiro de 2021, quando apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio norte-americano na tentativa de reverter a vitória do atual Presidente, Joe Biden, nas presidenciais de 2020.

O ataque em Washington fez cinco mortos e deixou mais de 140 polícias feridos.

Quer Bolsonaro, quer Trump, são investigados pelo seu papel no desenrolar dos graves acontecimentos nos seus respetivos países.

Em Nova Iorque para participar num fórum que pretende captar investimento norte-americano para o Brasil, Michel Temer falou ainda à Lusa sobre o papel do Brasil na guerra na Ucrânia -- em que o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou em pé de igualdade o papel de Moscovo e Kiev no conflito.

Na visão do antigo líder, Brasília "deve apenas pregar a pacificação por meios diplomáticos, que é o que vale".

Temer fez também uma análise do Governo de Lula da Silva, que tomou posse no início do ano, defendendo a necessidade de "tranquilizar" o povo brasileiro após uma sucessão de várias crises.

"Eu acho que o Presidente Lula é experiente. (...) Acho que [o Governo] vai tomar rumo, está começando. O Brasil é maior do que toda e qualquer crise. Tivemos crises económicas, sociais, políticas, mas sempre superamos todas. Mas, neste momento, a meu ver, o que é preciso é tranquilizar um pouco as instituições e o povo brasileiro. As palavras muito fortes, elas não trazem a pacificação do país, que é fundamental para o desenvolvimento nacional", avaliou.

No entanto, Temer aproveitou para criticar a recente medida adotada pelo ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, que anunciou na semana passada a suspensão da reforma do ensino secundário, algo que o antigo chefe de Estado considera "fundamental" para o país.

"Em relação à reforma do ensino médio [secundário], uma coisa fundamental para o país, que começou a ser aplicada no ano passado, vejo que há dificuldades para a sua modificação. E verifiquei uma fala do ministro da Educação dizendo que não seria útil uma reforma do ensino médio. Espero que tome rumo", apontou o ex-presidente.