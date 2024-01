Ex-PR suíço Alain Berset candidata-se a secretário-geral do Conselho da Europa

O Governo suíço indicou que a candidatura foi hoje remetida à comissão de ministros do Conselho da Europa, que reúne todos os Estados do Velho Continente exceto Rússia, Bielorrússia, Kosovo e Vaticano.

Indicou também que o Ministério dos Negócios Estrangeiros helvético apoia a candidatura de Berset, que foi chefe de Estado da Suíça entre 2018 e 2023 e ocupou a pasta do Interior no executivo suíço de 2012 até ao ano passado.

A Suíça faz desde 1963 parte do Conselho da Europa, um organismo independente da União Europeia (UE), com sede em Estrasburgo, cuja missão é promover os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito, para tal contando, como principal instrumento, com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

Atualmente dirigido pela croata Marija Pejcinovic, a organização nunca teve um secretário-geral suíço.

A eleição do próximo secretário-geral para um mandato de cinco anos realizar-se-á em julho, e hoje também se confirmou a candidatura ao cargo do comissário europeu da Justiça, Didier Reynders (Bélgica), que já concorreu em 2019.