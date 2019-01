Partilhar o artigo Ex-Presidente da Costa do Marfim absolvido pelo Tribunal Penal Internacional Imprimir o artigo Ex-Presidente da Costa do Marfim absolvido pelo Tribunal Penal Internacional Enviar por email o artigo Ex-Presidente da Costa do Marfim absolvido pelo Tribunal Penal Internacional Aumentar a fonte do artigo Ex-Presidente da Costa do Marfim absolvido pelo Tribunal Penal Internacional Diminuir a fonte do artigo Ex-Presidente da Costa do Marfim absolvido pelo Tribunal Penal Internacional Ouvir o artigo Ex-Presidente da Costa do Marfim absolvido pelo Tribunal Penal Internacional

Tópicos:

Africana, Laurent Gbagbo, TPI Cuno Tarfusser,