Ex-Presidente da Nigéria Goodluck Jonathan lidera observadores da União Africana

Lusa11 Out, 2019, 19:53 | Mundo

"Nas vésperas das eleições presidenciais, parlamentares e autárquicas agendadas para 15 de outubro na República de Moçambique, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, aprovou o envio de 40 observadores de curto prazo e quatro peritos eleitorais até à conclusão do processo eleitoral, no seguimento de um convite do Governo de Moçambique", lê-se no site da União Africana.

"A missão de observação de curto prazo será liderada por Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan, antigo Presidente da República Federal da Nigéria", lê-se na missiva, que dá ainda conta de que a delegação de 44 membros "inclui embaixadores do Comité de Representantes Permanentes da União Africana, deputados do Parlamento Panafricano, gestores eleitorais, sociedade civil, meios de comunicação social e peritos eleitorais".

No final do processo eleitoral e de contabilização dos votos, a Missão de Observação da União Africana vai emitir um comunicado preliminar com as suas principais conclusões e observações", lê-se ainda no comunicado.

A 15 de outubro, 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o Presidente da República, dez assembleias provinciais e respetivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República. Esta vai ser a primeira vez que os governadores vão ser eleitos - em vez de nomeados pelo Presidente da República -, velha aspiração da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

A medida faz parte do acordo alcançado entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o histórico líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

O líder da oposição morreu a 03 de maio de 2018 e estas vão ser as primeiras eleições sem ele.

Dos consensos que estabeleceu com Nyusi, nasceu o acordo de paz assinado entre o presidente moçambicano e o novo líder da Renamo, Ossufo Momade, a 06 de agosto.