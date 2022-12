Ex-presidente do Peru fica 18 meses em prisão preventiva

O tribunal decidiu a favor do Ministério Público (MP) que defendeu existir "risco de fuga" para pedir a continuação da detenção de Castillo., leu o juiz Juan Carlos Checkley.O ex-chefe de Estado tentou refugiar-se na embaixada do México, em Lima, depois de ter sido deposto do cargo pelo parlamento, a 7 de dezembro.Castillo, de 53 anos e já em prisão preventiva, recusou apresentar-se na audiência de revisão da petição e negou receber a notificação do requerimento judicial.De acordo com os argumentos do MP, Castillo e o ex-primeiro-ministro Aníbal Torres, de 79 anos, enfrentam uma possível condenação superior a um mínimo de quatro e a um máximo de dez anos de prisão.A decisão judicial sobre Castillo foi anunciada um dia depois de o novo governo do país sul-americano ter declarado o estado de emergência, com a eventualidade de recolher obrigatório, para tentar pôr fim aos amplos e violentos protestos populares.Os manifestantes exigem a libertação de Castillo, a demissão da nova presidente designada, Dina Boluarte, a dissolução do Congresso (parlamento), eleições gerais imediatas e a formação de uma assembleia constituinte que promova uma nova Constituição.



Catorze pessoas morreram desde o início das manifestações, em 7 de dezembro, na sequência do afastamento de Castillo, que denunciou um “golpe de Estado”, uma detenção “injusta e arbitrária” e prometeu “jamais renunciar ou abandonar” a “causa popular” que o elegeu presidente.



Professor rural de origem indígena e dirigente sindical sem ligações às elites, Castillo é sobretudo apoiado pelas regiões andinas, desde as eleições presidenciais de 2021, das quais saiu vencedor por curta margem, na segunda volta, contra a candidata de extrema-direita Keiko Fujimori, filha do anterior presidente Alberto Fujimori, condenado em 2009 a 25 anos de prisão, mas que não cumpriu na totalidade.



De acordo com uma sondagem divulgada em novembro, cerca de 86% dos peruanos rejeita a composição do parlamento.