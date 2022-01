Ex-presidente "está fisicamente bem" e tem "um médico à sua disposição"

Ele está "ainda nas mãos do exército", "numa residência presidencial em prisão domiciliária", segundo a fonte do seu partido, Movimento Popular para o Progresso (MPP), em declarações à agência France-Presse (AFP).

A fonte, que a agência de notícias francesa não identifica, acrescentou que Kaboré "está fisicamente bem" e tem "um médico à sua disposição".

Pouco antes do anúncio do golpe de Estado, o MPP denunciou "uma tentativa de assassinato abortada" contra o Presidente burquinabê.

A fonte do MPP esclareceu hoje que Kaboré "não foi logo detido nas primeiras horas" da revolta dos soldados no domingo.

No início, quando "a sua residência privada" ficou "isolada pelos amotinados", a sua "guarda pessoal" escondeu-o "num veículo indiferenciado com a intenção de o colocar num local seguro", explicou a fonte.

"Só mais tarde, e sob pressão dos amotinados, é que os seus guardas tiveram de o entregar" aos golpistas "e reunir-se com eles no rescaldo" dos eventos, disse a mesma fonte, sublinhando que "a guarda não teve como fazer outra coisa porque todo o exército estava disposto a afastar o Presidente do cargo".

Na terça-feira de manhã, centenas de manifestantes desceram à Praça da Nação, no coração de Ouagadougou, em apoio aos golpistas.

Roch Marc Christian Kaboré foi derrubado por um corpo militar liderado por um tenente-coronel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, que lidera agora o chamado Movimento Patriótico para a Salvaguarda e Restauração (MPSR).

O MPSR começou por anunciar a dissolução ou suspensão das instituições da República, bem como o encerramento das fronteiras aéreas do Burkina Faso, mas estas foram reabertas logo na terça-feira, tal como as fronteiras terrestres para certos produtos, o que parece indicar que a junta militar no poder não tem medo de um "contra-ataque" e está a controlar os vários corpos do exército.

Sandaogo Damiba, um especialista na luta contra os grupos `jihadistas`, que atacam população e instituições do país desde 2015, deverá reunir-se hoje com a hierarquia do exército, assim como com altos funcionários da administração pública para discutir assuntos correntes, enquanto o país aguarda a formação de um novo governo.

O golpe no Burkina, que sucede aos golpes no Mali e na Guiné-Conacri, foi condenado pela comunidade internacional, que exige a "libertação imediata" do Presidente derrubado.

Josep Borrell, o chefe da política externa da União Europeia, advertiu hoje que "se a ordem constitucional não for restaurada", haverá "consequências imediatas na parceria [europeia] com o país".

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) deverá realizar uma "cimeira extraordinária" nos próximos dias, que pode resultar na imposição de sanções ao país.

União Africana e ONU condenaram igualmente o golpe de Estado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que "os golpes militares são inaceitáveis".

A única voz dissidente veio de Moscovo, onde o empresário Yevgeny Prigozhin, próximo de Vladimir Putin e líder do grupo paramilitar Wagner, presente em vários países africanos, saudou o golpe como sinal de uma "nova era de descolonização" em África.

O Presidente Kaboré, no poder desde 2015 e reeleito em 2020 com a promessa de colocar um ponto final no aumento dos ataques jihadistas no país, vinha a ser cada vez mais contestado por uma população atormentada pela violência de vários grupos extremistas islâmicos e pela incapacidade das forças armadas do Burkina Faso responderem ao problema da insegurança.