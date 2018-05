Ex-Presidente norte-americano George H. W. Bush teve alta hospitalar

Lusa05 Mai, 2018, 08:05 | Mundo

O porta-voz do antigo chefe de Estado norte-americano, Jim McGrath, informou na rede social Twitter que os médicos do hospital referiram que George H. W. Bush está a recuperar e que este está "feliz por regressar a casa", noticiou a Associated Press.

O ex-Presidente norte-americano George H. W. Bush foi hospitalizado no dia 22 de abril, um dia após o funeral da mulher, Barbara, devido a "uma infeção que se disseminou no sangue", anunciou dois mais tarde o seu porta-voz.

"O Presidente Bush foi admitido no hospital Houston Methodist no domingo de manhã, depois de ter apanhado uma infeção que se disseminou no sangue. Está a responder aos tratamentos e parece estar a recuperar", escreveu então o seu gabinete num comunicado replicado via rede social Twitter por Jim McGrath.

O republicano, que foi o 41.º Presidente dos Estados Unidos, entre 1989-1993, depois de ter sido vice-presidente de Ronald Reagan, sofre da doença de Parkinson, o que o obriga há vários anos a deslocar-se de cadeira de rodas.

Barbara Bush morreu a 17 de abril, aos 92 anos. Juntos, os Bush tiveram cinco filhos, entre os quais George W. Bush, presidente entre 2001 e 2009, 17 netos e sete bisnetos.