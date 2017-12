Ex-presidente peruano Alberto Fujimori continua hospitalizado e "em repouso absoluto"

Lusa31 Dez, 2017, 08:42 | Mundo

O Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, concedeu um indulto por razões humanitárias a Alberto Fujimori, que cumpria uma pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e corrupção, transferido nas vésperas do Natal da cadeia para uma clínica devido a problemas de saúde.

Alberto Fujimori, de 79 anos, "permanece sob vigilância [e] foi-lhe recomendado repouso absoluto para que possa receber todos os tratamentos para uma recuperação completa", disse o seu médico aos jornalistas.

Alejandro Aguinaga indicou na sexta-feira que os médicos decidiram realizar uma endoscopia e que Alberto Fujimori foi submetido a subsequentes tratamentos aos problemas de estômago de que sofre.

O ex-presidente peruano foi transferido da prisão para uma clínica da capital, Lima, devido a tensão arterial baixa e arritmia há uma semana. O perdão humanitário foi anunciado pouco depois, suscitando inúmeras críticas tanto no Peru como no estrangeiro.

Milhares de peruanos saíram para a rua nas principais cidades do país em protesto. Contudo, de acordo com uma sondagem do Instituto Ipsos, a amnistia granjeia a aprovação da maioria dos peruanos. Segundo a sondagem, publicada no sábado pelo jornal El Comercio, 56% dos peruanos mostraram-se a favor do indulto concedido a Alberto Fujimori, enquanto 40% contra.