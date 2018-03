Ex-Presidente sul-africano Jacob Zuma vai ser acusado de corrupção

RTP16 Mar, 2018, 14:23 / atualizado em 16 Mar, 2018, 14:57 | Mundo

"Após analisar bem o assunto, há razoáveis perspetivas para pensar que as acusações judiciárias contra Zuma vão ser concluídas", disse o procurador-geral Shaun Abrahams numa conferência de imprensa, salientando que o ex-Presidente da África do Sul será julgado por fraude e corrupção.



Jacob Zuma é acusado de corrupção num negócio de armas superior a dois mil milhões de euros que foi assinado nos anos 90.



"Submeter o caso a julgamento é a forma mais apropriada de abordar as acusações", acrescentou Abrahams, que indicou que a decisão já foi comunicada ao próprio Zuma.



Na conferência de imprensa, o procurador-geral afirmou que as tentativas de Zuma para evitar as suspeitas que recaíam sobre ele falharam. O Ministério Público anunciou que Zuma vai enfrentar 16 acusações referentes a 783 casos.



Para além deste caso em que se encontra agora formalmente acusado, o ex-Presidente é suspeito de estar envolvido em alegados crimes cometidos pelos irmãos Gupta, uma família imigrante de origem indiana que detém grandes negócios na África do Sul e que está a ser investigada pelo FBI.



Zuma é suspeito de ter favorecido atividades empresariais desta família poderosa, permitindo aos irmãos Gupta ganharem concursos públicos milionários.Zuma, um presidente de escândalos

Jacob Zuma encontra-se envolvido em vários processos de corrupção. Abandonou a presidência da África do Sul no passado mês de fevereiro depois de ter perdido o apoio do seu próprio partido, o Congresso Nacional Africano (ANC).



O ex-dirigente sul-africana, de 75 anos, juntou-se ao ANC em 1958. Membro histórico do partido, esteve preso durante dez anos na prisão de Robben Island com Nelson Mandela. Antes de regressar à África do Sul em 1990 viveu no exílio durante vários anos em Moçambique.



Apesar do passado de luta contra o apartheid, Jacob Zuma tornou-se no político mais polémico da história recente da África do Sul. Em fevereiro de 2018, Zuma cedeu às pressões e, quando confrontado com uma possível moção de censura a ser apresentada pelo seu próprio partido, anunciou a sua demissão.



Sucedeu-lhe Cyril Ramaphosa, antigo ativista anti-apartheid que chegou a trabalhar com Nelson Mandela. Ramaphosa, que ocupava até fevereiro o cargo de vice-presidente do país, colocou no topo das suas prioridades a erradicação da corrupção e a revitalização do crescimento económico.