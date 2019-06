Ex-primeiro-ministro de Israel anuncia regresso à política para derrubar Netanyahu

Lusa26 Jun, 2019, 18:46 | Mundo

Em conferência de imprensa, na cidade de Telavive, Ehud Barak pediu o fim do "regime de Netanyahu com os radicais, racistas e corruptos, com os messianistas e a sua liderança corrupta".

Ehud Barak, de 77 anos, que já foi comandante do exército de Netanyahu, serviu como chefe militar e depois como primeiro-ministro entre 1999 e 2000.

Foi ministro da Defesa de Netanyahu e, em 2013, decidiu retirar-se da política, tendo desde então atuado como um dos críticos de Netanyahu.

Israel realiza uma segunda eleição parlamentar em setembro, depois de Netanyahu não ter conseguir formar uma coligação governamental após as eleições de abril.