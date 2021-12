Ex-responsável municipal do PSOE e mais 11 suspeitos detidos por corrupção urbanística

De acordo com fontes da investigação citadas pela agência noticiosa Efe, entre os detidos também se incluem pelo menos três ex-reponsáveis municipais do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, no poder central) que já tinham deixado as funções municipais, e alguns dos seus familiares que recebiam ajudas da edilidade.

O número total de detidos poderá ascender a um total de 20, acrescentou a Efe.

A designada operação Pântano foi desencadeada às primeiras horas de hoje, e para além da ex-presidente de câmara foram detidos o número dois da autarquia, Luis Haro, e o responsável pelos Festejos, Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de extorsão, prevaricação e falsificação de documentos.

As primeiras equipas apontam que a anterior equipa de autarcas efetuava adjudicações a empresas de familiares ou de amigos com uma relação próxima.

O processo foi iniciado na sequência de uma denúncia da atual presidente de câmara, do Partido Popular (PP, direita), perante a procuradoria anticorrupção, que foi remetida para a procuradoria da área de Móstoles. Outro dos fios da investigação surgiu na sequência de uma denúncia de construtores que se referiram a uma adjudicação irregular.

Em novembro de 2019, a procuradoria já apontava possíveis irregularidades na contratação de trabalhadores temporários e advertia sobre diversos contratos de baixo custo, em substituição dos concursos.