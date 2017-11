Ex-vice-presidente do Zimbabué insta Mugabe a sair de cena

Sandra Salvado - RTP21 Nov, 2017, 11:40 / atualizado em 21 Nov, 2017, 12:13 | Mundo

Robert Mugabe recusa ceder a Presidência do Zimbabué. Apesar de estar a ser pressionado pelo próprio partido, pela oposição e pelas Forças Armadas, Mugabe não desiste. É acusado de sucessivas violações dos Direitos Humanos para se manter no poder desde 1980.



Os deputados da ZANU-PF (União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica) já anunciaram que vão avançar com o processo que permitirá desencadear a destituição, em apenas dois dias, de Robert Mugabe.





While the process of removing R G Mugabe is finalised, let's think about the future. — ZANU PF (@zanu_pf) 21 de novembro de 2017

Membros do Governo boicotam reunião

"Mnangagwa vai voltar"

Moção de destituição apresentada no Parlamento

A associação dos veteranos de guerra do Zimbabué também já apelou esta terça-feira à mobilização da população para fazer "cair imediatamente" Robert Mugabe.

‘If you do something wrong he’ll take a while to deal with you’: Emmerson Mnagagwa's daughter on the man who could replace Zimbabwean President Robert Mugabe. 📻https://t.co/PMP2LseXQX — BBC World Service (@bbcworldservice) 20 de novembro de 2017

c/ agências internacionais

O antigo vice-presidente Emmerson Mnangagwa, destituído há duas semanas, apelou esta terça-feira ao Presidente para que se demita imediatamente, de modo a "preservar o seu legado" e a permitir "ao país avançar".Numa nota enviada à imprensa, Emmerson Mnangagwa, cuja destituição desencadeou o golpe do exército contra Mugabe, também indicou que não irá regressar ao Zimbabué enquanto não tiver certeza que a sua segurança é garantida."Convido o Presidente Mugabe a levar em conta os apelos lançados pelo povo para a sua demissão de modo a que o país possa avançar e preservar o legado" do chefe de Estado, declarou Mnangagwa, numa nota citada pelas agências internacionais.O ex-vice-presidente do Zimbabué, no estrangeiro desde que foi destituído no dia 6 de novembro, confirmou que esteve em contacto com o Presidente, conforme indicou na noite de segunda-feira o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Constantino Chiwenga."Posso confirmar que o Presidente (...) convidou-me a voltar ao país para discutir os desenvolvimentos políticos em curso na nação. Eu respondi-lhe que não regressarei enquanto não estiver satisfeito com as condições relativas à minha própria segurança", explicou.Robert Mugabe tinha até ao meio-dia de segunda-feira para apresentar a demissão, no entanto, convocou uma reunião ministerial para esta terça-feira.Contudo, de acordo com o jornal The Herald , a maior parte dos membros do governo do Zimbabué boicotaram a reunião do Conselho de Ministros convocada pelo presidente. "Os ministros não respeitaram a convocatória, perturbando a realização do conselho".Na segunda-feira, a CNN avançou que Mugabe teria concordado com os termos da resignação e já teria uma carta de demissão escrita. Esta terça-feira, a cadeia televisiva norte-americana revela que o vice-presidente destituído no início do mês vai regressar ao país para se encontrar com Mugabe.Mnangagwa saiu do Zimbabué há duas semanas quando, de acordo com o próprio, soube que havia um plano orquestrado para o assassinar. Agora, o líder das Forças Armadas anunciou que Mnangagwa vai regressar e que o presidente já aceitou encontrar-se com ele.“As forças militares do Zimbabué concordaram com Mugabe na criação de um roteiro sobre a situação que prevalece no país. Mnangagwa vai voltar. A nação vai ser informada sobre o resultado da conversa entre os dois”, disse o general Constantino Chiwenga.O afastamento de Mnangagwa desencadeou um conjunto de reações em cadeia, culminando com a intervenção do exército que tomou o controlo do poder e impediu Mugabe, de 93 anos, de continuar a manobrar politicamente para que a mulher, Grace, o substituísse na Presidência do país.Grace Mugabe foi também expulsa "para sempre" da ZANU-PF, juntamente com dois dos ministros mais próximos de Robert Mugabe: da Educação Superior, Jonathan Moyo, e das Finanças, Ignatius Chombo.Segundo fontes da ZANU-PF, a moção de destituição será apresentada nas duas câmaras do Parlamento. Depois deverá ser criada uma comissão especial para que, na quarta-feira, apresente um relatório oficial para se avançar com a votação. É necessária uma maioria de dois terços para ser aprovada.Segundo a Constituição zimbabueana, a Assembleia Nacional e o Senado podem depois aprovar, por uma maioria simples, o procedimento de destituição do Presidente.Desconhece-se por quanto tempo irá prolongar-se o processo, bem como se Mugabe vai interpor recursos para evitar a destituição."Toda a população deve parar como o que está a fazer e dirigir-se à residência privada do chefe de Estado para que Robert Mugabe abandone o poder imediatamente (…) os manifestantes devem mobilizar-se de imediato", disse à France Presse Chris Mutsvangwa, o líder dos antigos combatentes da guerra de libertação.O MDC, um dos partidos da oposição, vai reunir esta terça-feira para decidir se apoia ou não o ZANU-PF no processo de destituição. David Coltart, o secretário-geral, já assumiu que apoia a destituição.“Há muito tempo que defendo que ele deve ser destituído pelo que fez nas últimas décadas e pela maneira como violou a constituição”, disse à BBC Robert Mugabe está no poder desde a independência do Zimbabué, em 1980, e era apresentado como o candidato da ZANU-PF às eleições presidenciais de 2018.A lei zimbabueana diz que osó pode acontecer em casos específicos, como “má conduta”, “violação da Constituição” ou “falha em obedecer, sustentar e defendê-la” e “incapacidade”.“A maior acusação é que autorizou a mulher a usurpar o poder constitucional quando ela não tem qualquer direito para governar. Mas ela está a denegrir os cidadãos, o vice-presidente, em eventos públicos. Eles estão a denegrir os militares, essas são as acusações”, explicou Emmerson Mnangagwa àBBC.Tanto o ZANU-PF como o vice-presidente afastado acreditam que o processo de destituição estará completo na quarta-feira, já que “as acusações são bem claras”.