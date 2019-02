"Excelente encontro" e "diálogo muito bom". O primeiro dia da cimeira de Hanói

Andreia Martins, Raquel Ramalho Lopes - RTP27 Fev, 2019, 20:00 / atualizado em 27 Fev, 2019, 20:01 | Mundo

Menos de um ano após a cimeira de Singapura, de onde saiu uma declaração vaga relativa à desnuclearização assumida por Kim Jong-un e de Donald Trump, os dois líderes voltam a encontrar-se para discutir o tema, desta vez na cidade da Hanói.







No primeiro dia de discussões, houve uma reunião de cerca de 20 minutos em que os dois responsáveis estiveram frente a frente. Seguiu-se depois um jantar em que também marcaram presença o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o chefe de gabinete interino, Mick Mulvaney. Do lado norte-coreano estiveram Kim Yong Chol, um alto responsável do regime, e ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ri Yong Ho.





No final dos trabalhos previstos para esta quarta-feira, Donald Trump escreveu no Twitter que houve um “diálogo muito bom” entre as duas delegações. “Excelente encontro e jantar hoje no Vietname”, acrescentou num tweet com um vídeo, onde os dois líderes se cumprimentam.







Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de fevereiro de 2019

Por sua vez, Kim Jong-un deixou largos elogios a Trump, destacando a “decisão corajosa” de iniciar um diálogo entre os dois países.

Vários jornalistas da agência Reuters, Bloomberg e Associated Press foram impedidos de estar presentes durante o jantar desta quarta-feira entre Kim Jong-un e Donald Trump. Os repórteres foram retirados depois de terem colocado questões ao Presidente norte-americano sobre o testemunho de Michael Cohen no Congresso.





“Agora que nos estamos a encontrar novamente, estou confiante de que vai haver um excelente resultado, desejado por todos, e farei o meu melhor para que isso aconteça”, disse o líder norte-coreano, citado pela agência Reuters.





Na quinta-feira, os dois líderes vão voltar a estar sentados à mesa em conversações. Segundo informações da Casa Branca, haverá uma reunião de 45 minutos entre Kim e Trump, a decorrer no hotel Metropole, em Hanói.





Depois, os dois líderes vão participar numa “cerimónia de assinatura de um acordo comum” no final da reunião, e ainda numa conferência de imprensa com Donald Trump a partir das 15h30 locais (8h50 em Lisboa).





A Casa Branca não clarificou nem deixou qualquer indicação sobre que documento será assinado na cerimónia conjunta. Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de assinatura de uma declaração de armistício para o fim da Guerra da Coreia (1950-1953), Donald Trump respondeu vagamente aos jornalistas: “Veremos. Vamos ter um dia atarefado amanhã”.



“É irónico que esteja no Vietname”





No primeiro dia da cimeira de Hanói, Trump fez questão de enfatizar a “relação especial” que mantém com o líder norte-coreano. O Presidente dos Estados Unidos chegou mesmo a afirmar que ele e Kim "se apaixonaram" no ano passado.





Mas a diplomacia norte-americana estará por estes dias sob pressão para garantir uma desnuclearização efetiva por parte da Coreia do Norte.





Em junho de 2018, em Singapura, no primeiro encontro de sempre entre um Presidente norte-americano e um líder norte-coreano, vários críticos e analistas apontaram a ausência de um plano concreto para o desmantelamento das armas nucleares e mísseis balísticos de Pyongyang.





Antes desta cimeira de Hanói, Donald Trump afirmou que “não tinha pressa” em conseguir uma completa desnuclearização, preferindo enfatizar que a Coreia do Norte não realizou mais nenhum teste de armas nucleares ou de misseis balísticos intercontinentais desde dezembro de 2017.





Mas esta aparente hesitação na exigência de uma desnuclearização “completa e irreversível” de Pyongyang por parte dos Estados Unidos poderá representar mais margem de manobra e uma oportunidade única para o regime norte-coreano.





“Kim Jong-un poderá procurar ainda mais concessões [dos Estados Unidos], por saber que o Presidente norte-americano precisa desta pausa nos testes [nucleares e de mísseis balísticos], disse à Reuters Evans Revere, antigo responsável dos EUA nas negociações com a Coreia do Norte, assinalando que o Presidente norte-americano está sob enorme pressão e crítica a nível doméstico.





Em declarações à RTP, o comentador de política internacional Germano Almeida nota que Kim Jong-un tem "muito mais a ganhar” do que Donald Trump com esta cimeira.





“Acho irónico, senhor Presidente, que se encontre no Vietname neste preciso momento”, afirmou Cohen durante o seu testemunho.



Germano Almeida lembrou que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, foi esta quarta-feira ao Congresso, onde prestou declarações muito negativas sobre o Presidente dos Estados Unidos.O especialista assinala também que Donald Trump declarou emergência nacional ainda este mês, uma decisão que deixa o Presidente dos Estados Unidos mais fragilizado, uma vez que o Congresso norte-americano se opôs esta semana a essa decisão.Referindo que a Coreia do Norte é uma potência nuclear e que não ser verificou um cumprimento total e sério da parte de Kim Jong-un das iniciativas com as quais se comprometeu em junho do ano passado, Germano Almeida teme que esta segunda cimeira possa ficar-se por uma mera “encenação".Além de ter declarado o atual Presidente como “racista” e “vigarista”, outro dos pontos de maior polémica no testemunho de Cohen perante o Congresso versa mesmo sobre a forma como Donald Trump terá escapado ao serviço militar durante a Guerra do Vietname (1955-1975), protegido por relatórios médicos.O antigo advogado de Trump cita o atual Presidente, que lhe terá dito: “Pensas que sou estúpido, eu nunca iria para o Vietname”.