Foto: Bruna Casas - Reuters

Milhares de pessoas manifestaram-se em Barcelona contra o excesso de turismo. Com palavras de ordem como "Basta! Ponham limites ao turismo", os manifestantes desfilaram para exigir uma mudança de modelo económico para a cidade, a mais visitada em Espanha. Só no último ano, Barcelona recebeu mais de 12 milhões de turistas.