Excesso de velocidade na origem de descarrilamento nos EUA

Jorge Almeida - RTP19 Dez, 2017, 16:33 / atualizado em 19 Dez, 2017, 19:54 | Mundo

No momento do descarrilamento, o comboio de alta velocidade Cascades 501 circulava a 128,7 quilómetros por hora, quando não deveria ultrapassar os 48,28 quilómetros horários.



O sistema de controlo que reduz automaticamente a velocidade do comboio não se encontrava ativado. O sistema denominado PTC estava instalado na linha, mas só deveria entrar em funcionamento no último trimestre de 2018.



“Recomendamos o PTC há décadas (…) Infelizmente, o prazo foi transferido para o futuro, e todos os anos esperamos pela sua implementação no maior número de linhas para segurança dos passageiros”, afirmou Bella Dinh-Zarr do NTSB, o conselho nacional de segurança nos transportes.







O acidente aconteceu numa curva em cima da autoestrada Interstate 5. Das 13 carruagens que descarrilaram, algumas caíram na autoestrada, provocando danos em sete veículos. Nenhuma das vítimas mortais seguia nas viaturas.



O comboio transportava 86 pessoas numa nova rota entre Seattle e Portland, para reduzir o tempo de viagem e evitar o estrangulamento de passageiros em Tacoma.



“Sentimos tudo a tremer, ouvimos um embate e fomos projetados para os bancos à nossa frente", descreveu o passageiro Chris Karnes.



Três passageiros perderam a vida e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Face à hora de ponta a que aconteceu o acidente (7h30), as consequências podiam ter sido mais graves.