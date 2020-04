Excesso de zelo. Praia em Espanha desinfetada com lixívia destruiu ecossistema

A intenção era boa, mas os responsáveis locais pela ideia já tiveram que pedir desculpas pelo que fizeram. Para proteger as crianças do novo coronavírus decidiram desinfetar as praias de Zahara de los Atunes, perto de Cadiz, com lixívia.