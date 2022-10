Exclusivo RTP. Primeira-ministra francesa diz que interesse da Air France pela TAP respeita normas europeias

Em visita oficial a Portugal, a primeira-ministra de França Elisabete Borne, veio a Lisboa encerrar a Temporada cultural Portugal França e inaugurar um monumento em homenagem a Simone Veil, ex-ministra Francesa e ex-presidente do Parlamento Europeu. Em Exclusivo para a RTP, afirmou que o interesse da Air France pela TAP respeita as normas europeias. Uma entrevista de Rebecca Abecassis com António Nunes e Paulo Lourenço.