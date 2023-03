Excursões a Macau atingem número mais elevado desde início da pandemia

De acordo com dados da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o número aumentou mais de quatro vezes em comparação com o mesmo mês de 2022, altura em Macau recebeu pouco mais de 6.600 turistas em excursões.

A esmagadora maioria das excursões (97,9%) veio da China continental, o mais importante mercado turístico da região, que registou ainda grupos de visitantes de Hong Kong, Tailândia, Indonésia, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.

A China levantou em 06 de fevereiro o fim de todas as restrições devido à pandemia de covid-19 nas deslocações para Hong Kong e Macau, permitindo o reinício das excursões organizadas para as duas cidades.

Ainda assim, os visitantes em excursões ficaram longe dos 713 mil registados em fevereiro de 2019, antes do início da pandemia.

Também hoje, a DSEC revelou que a taxa de ocupação hoteleira em Macau foi de 76,1% em fevereiro, mais 4,9 pontos percentuais do que no mês anterior e o valor mais elevado desde o início da pandemia.

A cidade registou em fevereiro cerca de 883 mil hóspedes, ou seja, mais 78,5% em termos homólogos, nos cerca de 39 mil quartos disponíveis nos 126 hotéis.

O preço médio dos quartos de hotel em Macau também aumentou em fevereiro, subindo 2,1% em comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Associação de Hotéis de Macau, que reúne 43 hotéis locais.

Um relatório, divulgado pela Direção dos Serviços de Turismo (DST), revelou que o preço médio se fixou em 1.206 patacas (137,6 euros), o valor mais elevado desde janeiro de 2020.

Os hotéis de Macau tinham fechado 2022 com uma taxa de ocupação de 38,4%, o segundo valor mais baixo em mais de duas décadas, e menos 11,7 pontos percentuais do que em 2021.

Segundo dados oficiais que remontam a 1997, o pior ano para os hotéis do território foi 2020, no início da pandemia, com uma taxa de ocupação de 28,6%, devido à proibição que durante vários meses a China impôs às viagens para Macau.

A cidade, que à semelhança do interior da China seguia a política `zero covid`, apostando em testagens em massa, confinamentos de zonas de risco e quarentenas, anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção.