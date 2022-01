Exécito israelita mata palestiniano que tentou esfaquear militar

"Um assaltante dirigiu-se até ao cruzamento de Gush Etzion, saiu do veículo com uma faca e tentou esfaquear um militar, que disparou sobre o homem e neutralizou-o", explicou o exército no comunicado.

Uma porta-voz do exército confirmou, mais tarde, que o agressor estava morto.

O Ministério da Saúde palestiniano adiantou que o homem "foi morto pelas forças de ocupação", identificando a vítima como Faleh Musa Shaker Jaradat, natural do município de Sair, no sul da Cisjordânia.

O cruzamento de Gush Etzion dá acesso a uma área de colonatos israelitas e é frequentemente alvo de ataques por parte dos palestinianos.

Nos últimos meses, houve um aumento da violência na Cisjordânia ocupada entre palestinianos e forças de segurança israelitas, mas também colonos judeus.