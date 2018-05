Execução das contas públicas timorenses foi de 67,7% nos primeiros quatro meses do ano

Lusa01 Mai, 2018, 09:14 | Mundo

O mesmo portal mostrou terem sido gastos 282,4 milhões de dólares (cerca de 234 milhões de euros) entre janeiro e final de abril.

Os dados do Ministério das Finanças timorense confirmaram "o aperto" das contas públicas desde o início do ano, com o executivo a trabalhar em regime duodecimal, que ainda vai ser aplicado durante vários meses, até à formação do novo Governo e aprovação do orçamento.

Em média, e segundo a lei orçamental, estavam orçamentados 439,66 milhões de dólares para os primeiros quatro meses do ano, equivalente a uma média de 110 milhões por mês.

Desse valor foram executados cerca de 282,41 milhões de dólares, ou cerca de 70,6 milhões por mês.

Timor-Leste está atualmente em período de campanha para eleições legislativas antecipadas, marcadas para 12 de maio, das quais sairá a nova composição do Parlamento Nacional e, daí, o novo Governo.

Esse executivo, o VIII Governo constitucional, terá que aprovar um Orçamento Geral do Estado para 2018, cujo impacto se deverá sentir apenas no último trimestre do ano, bem como as contas públicas para 2019.