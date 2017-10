Execução orçamental real em Timor-Leste era de apenas 51,7% no final de setembro

Lusa04 Out, 2017, 07:21 | Mundo

Os dados mostram o impacto que o período eleitoral, em março realizaram-se as presidenciais e em julho as legislativas, teve na execução governamental do país, numa altura em que o novo Governo preparar um Orçamento retificativo que não deve ampliar o total orçamentado para este ano.

Em concreto e depois de nove meses de governação o Estado tinha efetivamente pago um total de 717,12 milhões de dólares (cerca de 609 milhões de euros), de um total orçamentado para todo o ano de 1.386,8 milhões de dólares (cerca 1.177 mil milhões de euros).

A execução total, que soma pagamentos já efetuados e obrigações, contratadas mas ainda não pagas, era de 837,81 milhões de dólares ou apenas 60,4%, segundo os mesmos dados.

A este valor o Estado soma ainda compromissos de 216,48 milhões de dólares.

No caso das receitas (não petrolíferas), o Portal da Transparência confirma que depois dois primeiros nove meses do ano apenas estão recolhidas pouco mais de metade das receitas previstas.

Em concreto, as receitas acumuladas desde o início do ano foram de 83,19 milhões de dólares ou 59,6% do total previsto que ascende a 206,24 milhões de dólares.

O VII Governo constitucional assumiu funções no passado dia 15 de agosto, altura em que tomaram posse 12 membros do executivo, tendo um segundo grupo de membros do Governo sido empossado na terça-feira.

O executivo deverá ser concluído na próxima semana e o Programa de Governo deverá chegar ao Parlamento Nacional antes de 15 de outubro.