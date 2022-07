Execuções em Myanmar. EUA instam China a condenar a junta militar

Esta terça-feiraDe acordo com a Reuters, o porta-voz da junta, Zaw Min Tun, declarou que as execuções. Acrescentou que o governo militar sabia que as execuções, as primeiras desde 1988, "iriam atrair críticas".

Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, condenou as execuções dos ativistas e deputados da oposição eleitos e pede à China para conter a junta militar.





"Indiscutivelmente, nenhum país tem o potencial de influenciar a trajetória dos próximos passos de Myanmar mais do que a RPC [República Popular da China]", frisou o porta-voz, relembrando que a junta "não enfrentou o nível de crise económica e em alguns casos a pressão diplomática que gostaríamos de ver".







Zhao Lijian, porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, respondeu que a China não vai interferir nos assuntos internos de outros países. Questionado sobre as execuções, Lijian observa que Myanmar deve usar as suas leis e constituição para resolver as questões do país. "Não pode continuar" como até aqui



Nos diversos pedidos de Ned Price à comunidade internacional, consta também a proibição da venda de equipamentos militares a Myanmar e que "se abstenham de emprestar ao regime qualquer grau de credibilidade internacional".







"Estamos a pedir aos países por todo o mundo que façam mais. Faremos mais também", disse o porta-voz, para acrescentar que os EUA estão a pensar em "todas as opções para limitar a receita económica do regime".





Price defende que as relações com com o governo de Myanmar "não podem continuar" como até agora.

"Terrível ambiente de Direitos Humanos em Myanmar"



A execução, na segunda-feira, de quatro prisioneiros, incluindo um ex-deputado do partido de Aung San Suu Kyi e um proeminente ativista da democracia, foi a primeira utilização da pena capital em Myanmar desde 1988. Este sinal pode ser indicador de que mais sentenças de morte se seguirão - uma preocupação da comunidade internacional.





O porta-voz do secretário-geral da ONU António Guterres emitiu uma declaração a condenar veementemente as execuções em Myanmar. Condena também



O secretário-geral reitera o apelo à libertação imediata de todos os prisioneiros detidos arbitrariamente, incluindo o presidente Win Myint e a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi.





O vice-diretor da ONG Human Rights Watch na Ásia, Phil Robertson, deixa um alerta: "

Robertson considera que o continente asiático não tem resposta para estes crimes e defende que "é altura da comunidade internacional pensar numa ação específica que coloque pressão na junta militar" e com isso possibilite um recuo no poder.







Um total de 14.847 pessoas foram presas desde 2021, enquanto 11.759 permanecem detidas, segundo a Associação de Assistência para Presos Políticos (AAPP) de Myanmar.







Desde o golpe militar de fevereiro do ano passado, 76 prisioneiros foram condenados à morte, incluindo duas crianças, de acordo com a AAPP. Outras 41 pessoas foram condenadas à morte, à revelia.