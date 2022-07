Executado no Japão homem que matou sete pessoas em 2008

Tomohiro Kato conduziu um camião contra várias pessoas em plena luz do dia, no bairro de Akihabara, antes de sair do veículo e começar a apunhalar populares aleatoriamente, matando sete e ferindo outros dez.

Contactado pela agência de notícias France-Presse, o Ministério da Justiça do Japão não confirmou de imediato a execução.

Esta é a primeira execução no Japão desde dezembro, quando três pessoas condenadas à morte por homicídio foram executadas por enforcamento.

O Japão é, juntamente com os Estados Unidos, um dos últimos países industrializados e democráticos a aplicar a pena de morte, um castigo que conta com amplo apoio da opinião pública japonesa.