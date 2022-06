Exemplo português foi dos que "empurraram" PS francês a aderir à união das esquerdas

"Todos os exemplos que temos à nossa volta - seja dos nossos camaradas portugueses, espanhóis ou alemães - empurraram-nos para esta coligação, porque provaram que, quando estamos unidos, podemos vencer. Vamos tentar tornar essa afirmação em realidade no domingo", disse Dieynaba Diop em declarações à agência Lusa numa ação de campanha em Fontenay-sous-Bois, na periferia leste de Paris.

A porta-voz socialista defendeu que a União Europeia (UE) "não tem nada a temer" em caso de vitória da Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), uma coligação de esquerda que juntou partidos com divergências históricas, como a França Insubmissa, o Partido Comunista e o Partido Socialista.

Agradecendo ao Partido Socialista Europeu pelo "apoio dado durante o processo" de criação da NUPES, Dieynaba Diop comprometeu-se a "continuar a trabalhar com todos os países europeus" em caso de maioria absoluta da esquerda, "quer seja com os homólogos alemães, quer seja com Espanha ou Portugal".

"Acho que não temos nada a temer com a união das esquerdas e, pelo contrário, penso que os alemães já traçaram o caminho [os socialistas do SPD formaram governo com os Verdes e com os liberais do FDP]", sublinhou.

No entender de Diop - que foi também porta-voz de Anne Hidalgo, candidata do PS nas eleições presidenciais -, a união das esquerdas "significa simplesmente que é preciso continuar a falar".

"Trata-se de construir novos modelos que permitem ao povo ter esperança por uma Europa mais social, mais justa, que esteja o mais próxima possível das necessidades dos europeus", defendeu.

Depois da vitória de Emmannuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A segunda voltas das eleições legislativas está marcada para 19 de junho.

Diop frisou que é necessário mostrar à Europa que "as esquerdas não são irreconciliáveis, que elas são múltiplas, diversas, mas têm um objetivo comum: melhorar as condições de vida dos seus concidadãos".

"A esquerda esteve sempre presente para isso: independentemente do país, a esquerda é sempre quem introduz novos direitos, é a que percebe a evolução da sociedade e se adapta. Por isso, vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, ou seja, ajudar os nossos concidadãos a viver melhor", frisou.

No programa da NUPES, acordado em maio, lê-se que é necessário "renegociar os tratados e as regras europeias atuais", uma vez que muitas dessas regras "estão desfasadas dos imperativos da emergência ecológica e social", elencando casos como a Política Agrícola Comum (PAC), o Semestre Europeu ou os acordos de livre comércio.

"Teremos de estar preparados para não respeitar algumas regras. Consoante as histórias [dos partidos que compõem a coligação], alguns falam em desobedecer, outros em derrogar de maneira transitória, mas partilhamos o mesmo objetivo: podermos aplicar plenamente o nosso programa partilhado de Governo e respeitar o mandato que nos foi dado pelos franceses", referem os partidos.