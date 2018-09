Exemplo português invocado para justificar exumação de Franco

RTP04 Set, 2018, 17:23 | Mundo

Em entrevista concedida ao diário francês Le Monde , Emilio Silva, neto de um republicano morto na guerra civil e presidente da Associação para Recuperação da Memória Histórica (ARMH), invocou o exemplo português entre o de outros países que hoje se recusam a homenagear os seus antigos ditadores.





Do mesmo modo, explica, Francisco Franco e o ditador que antecedeu a República, o general Primo de Rivera, não deveriam continuar em Espanha a ocupar, à custa do contribuinte, o mausoléu do Vale dos Caídos, edificado com o trabalho escravo de prisioneiros republicanos. No local encontram-se sepultadas 33.700 vítimas da guerra civil, mais de metade das quais não identificadas.







Em 1959, ano da inauguração, a Espanha franquista foi admitida na ONU e o ditador alterou o plano inicial, que previa apenas sepultar no Vale dos Caídos combatentes fascistas. Para fazer um gesto teatral, que simbolizasse a existência de uma única Espanha, Franco determinou que, finalmente, também ali fossem enterrados combatentes republicanos.





Essa mudança de planos de última hora levou-o a mandar retirar de valas comuns numa centena de aldeias os corpos de milhares de republicanos, e trasladá-los para o Vale dos Caídos. Para aqueles que eram conhecidos, de nada serviram os protestos e objecções das famílias.





Agora, o Governo do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) decidiu que proporia ao parlamento a retirada de Franco do mausoléu e deu à família a opção de enterrá-lo ao lado de sua mulher, Carmen Polo, que se encontra no cemitério do Pardo, próximo de Madrid.





Tem havido protestos de generais franquistas reformados, da família do ditador e de uma parte da Igreja católica, os beneditinos, que detêm formalmente a administração do local. Mas o PSOE deverá obter uma maioria parlamentar com o apoio expresso de "Podemos" e dos partidos nacionalistas bascos e catalães, e beneficiando mesmo da abstenção da direita (PP e "Ciudadanos"). Por outro lado, a família de Franco já se prepara para a acatar a trasladação e a conferência episcopal desautoriza as objecções dos beneditinos.







Na entrevista a Le Monde, Emilio Silva lembra que "em Portugal não há nenhum monumento a Salazar, nem no Chile a Pinochet nem em Itália a Mussolini" e considera que a exumação e trasladação, a confirmarem-se em breve, têm grande importância simbólica: "É como se a democracia desse uma ordem ao ditador e ele tivesse de submeter-se [a essa ordem]".