Exercícios militares devem-se ao aumento das ameaças, justifica-se Lukashenko

"Querem paz, preparem-se para a guerra. Isto não foi inventado por mim ou por vocês", disse Lukashenko aos chefes militares, citado pela agência oficial de notícias bielorrussa BELTA.

O Presidente bielorrusso explicou o uso da expressão para responder às especulações sobre as movimentações das tropas bielorrussas e do agrupamento militar conjunto bielorrusso-russo, criado para reagir conjuntamente às ameaças à União Estatal Rússia-Bielorrússia.

Segundo Minsk, a componente russa deste agrupamento regional é constituída por até 9.000 soldados, cerca de 170 tanques, até 200 viaturas blindadas de combate e até 100 canhões e morteiros com calibre superior a 100 milímetros.

"Fizemos e realizamos exercícios. Agora acontecem face à situação criada e ao aumento das ameaças", disse Lukashenko, que sublinhou que as tropas bielorrussas e do grupo conjunto serão transferidas para "onde for considerado necessário".

A Bielorrússia faz fronteira com a Ucrânia a sul e foi precisamente a partir do seu território que as tropas russas lançaram a frustrada ofensiva sobre Kiev no início da campanha militar ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, há quase dez meses.

"Não podemos excluir uma agressão contra o nosso país. Vemos que os nossos vizinhos têm essa disposição", disse Lukashenko, que é acusado pelas autoridades ucranianas de ser "cúmplice da agressão russa".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada por Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para Kiev e com a imposição de sanções políticas e económicas a Moscovo.